العدل تُصدر 408 عقود نكاح يوميا … يوثقها 6992 مأذوناً

كشفت وزارة العدل أن مأذوني عقود الأنكحة أصدروا (148816) عقد نكاح على مستوى مناطق المملكة، وذلك خلال العام المنصرم 1438 هـ، ويقدر المعدل اليومي لما أصدر من عقود أنكحة خلال العام الماضي بنحو 408 عقود يوميا.

وقالت الوزارة : إن عقود الأنكحة الصادرة خلال العام الماضي أصدرها 6992 مأذون عقود أنكحة بمناطق المملكة, وبلغ عدد مأذوني الأنكحة المرخص لهم العمل خلال العام ذاته بلغ 397 مأذونا جديداً منحوا تراخيصا لمزاولة أعمال المأذونين.

وسجل أعلى عدد للمأذونين في منطقة الرياض بواقع (1914) مأذوناً، في حين سجلت منطقة مكة المكرمة ثاني أكبر المناطق عدداً للمأذونين بإجمالي 1441 مأذوناً، كما سجلت محاكم منطقة عسير ثالث اكبر عدد لموثقي عقود النكاح بواقع (1106) مأذونين، يأتي بعدها محاكم المنطقة الشرقية كرابع منطقة بواقع (490) مأذوناً لعقود الأنكحة، ويأتي أقل عدد لمأذوني عقود النكاح في منطقة الحدود الشمالية بواقع (53) مأذوناً.

يشار إلى أن الوزارة تتيح للراغبين في الاستفادة من خدمات المأذونين البحث عن طريق الموقع الالكتروني للوزارة عن مأذوني عقود النكاح، وذلك بإدخال المدينة التي يسكنها واسم الحي حيث يوضح الموقع الإلكتروني جميع أسماء مأذوني عقود الأنكحة بأرقام جوالتهم وفقا للمنطقة والحي الذي يختار المستفيد.

وأوضحت الوزارة أن شروط الحصول على رخصة المأذونين يستلزم حمل المتقدم لدرجة البكالوريوس في التخصصات الشرعية، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، مع إحضار تزكيتين من ذوي الهيئات والمناصب والشهادات العليا الشرعية وأن لا يقل عمر المتقدم عن 25 عاماً.