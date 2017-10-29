 المذيعة سندس محمد .. قرار وزير الإعلام هو الداعم لنجاحنا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 9 صفر 1439 هجريا, الموافق 29 أكتوبر 2017 ميلاديا

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المذيعة سندس محمد .. قرار وزير الإعلام هو الداعم لنجاحنا

المذيعة سندس محمد .. قرار وزير الإعلام هو الداعم لنجاحنا
المناطق - الدمام - سطام الفروان

قالت الإعلامية المذيعة في تلفزيون الدمام سندس محمد بأن قرار وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد صالح العواد والذي يلزم فيه هيئة الإذاعة والتلفزيون بسعودة وظائف مذيعات اللغة العربية في التلفزيون والإذاعة خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخه، قالت بأن هذا القرار هو الداعم الحقيقي لنا كسعوديات و محفزا لنا من أجل تقديم الأفضل لأننا نحن من يمثل الوطن، خاتمتا تصريحها بأن المذيعين و المذيعات السعودين يبحثون عن التوظيف في القطاع الحكومي لتوفر الأمان الوظيفي الذي يساعدهم في العطاء على عكس القطاع الخاص الذي أضحى شبحا يُطارد المذيعين و المذيعات وعدم الإستقرار الوظيفي.

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