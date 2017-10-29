 جامعة فهد بن سلطان تعقد اتفاقية تعاون مع جامعة نياجرا الكندية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 9 صفر 1439 هجريا, الموافق 29 أكتوبر 2017 ميلاديا

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جامعة فهد بن سلطان تعقد اتفاقية تعاون مع جامعة نياجرا الكندية

جامعة فهد بن سلطان تعقد اتفاقية تعاون مع جامعة نياجرا الكندية
المناطق - تبوك

وقع مدير جامعة فهد بن سلطان الدكتور محمد بن عبدالله اللحيدان اليوم الاحد 29/10/2017م إتفاقية بين جامعة فهد بن سلطان و كلية نياجرا الكندية والذي مثلها عميد الكلية الدكتور أريان.
حيث تهدف هذه الإتفاقية الى التعاون في مجال الأبحاث العلمية والاستفادة المتبادلة من مرافق الجهتين والمشاركة في مبادرات خدمة المجتمع وتبادل اعضاء هيئة التدريس فيما يخدم الجهتين.

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