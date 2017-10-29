جامعة فهد بن سلطان تعقد اتفاقية تعاون مع جامعة نياجرا الكندية

وقع مدير جامعة فهد بن سلطان الدكتور محمد بن عبدالله اللحيدان اليوم الاحد 29/10/2017م إتفاقية بين جامعة فهد بن سلطان و كلية نياجرا الكندية والذي مثلها عميد الكلية الدكتور أريان.

حيث تهدف هذه الإتفاقية الى التعاون في مجال الأبحاث العلمية والاستفادة المتبادلة من مرافق الجهتين والمشاركة في مبادرات خدمة المجتمع وتبادل اعضاء هيئة التدريس فيما يخدم الجهتين.