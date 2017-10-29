 الأمير سعود بن نايف يرعى ملتقى شباب وشابات الأعمال 2017م | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 9 صفر 1439 هجريا, الموافق 29 أكتوبر 2017 ميلاديا

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الأمير سعود بن نايف يرعى ملتقى شباب وشابات الأعمال 2017م

الأمير سعود بن نايف يرعى ملتقى شباب وشابات الأعمال 2017م
المناطق - الدمام - عبدالله السعيدي

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، ملتقى ومعرض شباب وشابات أعمال الشرقية الذي يقام بعنوان “شاركنا شغفك” يقام خلال الفترة من 27-29 من شهر نوفمبر المقبل.
وينتظم الملتقى غرفة الشرقية، ومجلس شباب الأعمال، ومجلس شابات الأعمال، في مقر معارض الظهران الدولية “الظهران اكسبو”.
وتأتي هذه الرعاية انطلاقاً من حرص سموه على دعم المبادرات الشبابية، وعنايته واهتمامه بكل ما يخدم الشباب، ويسهم في تطويرهم وتنميتهم، يذكر أن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية الرئيس الفخري لمجلس شباب الأعمال قد رعى النسخة الماضية من الملتقى، وخاطب الشباب قائلاً  “انني أرى في كل واحد منكم مشروعاً تنموياً، وأنتم-بإذن الله-بما تهيأ لكم من امكانيات قادرون على تحقيق ذلك”.

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