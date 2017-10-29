أمير مكة المكرمة بالنيابة يتسلّم تقريرين عن مشاريع تعليم جدة

تسلّم أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر تقريرين عن مشاريع الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة والجوائز التي حصدتها الإدارة خلال الفترة الماضية.

وتضمن تقرير المشاريع الذي سلّمه للأمير عبدالله بن بندر في مقر الإمارة بجدة مؤخراً ، مدير عام التعليم بمحافظة جدة عبدالله بن أحمد الثقفي تفصيلاً عن مشاريع الإدارة التي تم تنفيذها استعداد للعام الدراسي الحالي والتي بلغت نحو 42 مشروعاً تعليمياً شملت مدارس للبنين والبنات وكذلك مشروعات صالات رياضية وملاعب عشبية.

كما تسلّم أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة تقريرا عن جائزة التميّز المؤسسي التي حصلت عليها إدارة تعليم جدة إذ انتقلت الإدارة إلى مستوى الإدارة المؤثرة في جائزة التعليم للتميز الإداري في دورتها الثامنة ، كما حقق منسوبوها من البنين والبنات الفوز في عشرة مراكز متقدمة وحصل 15 مرشحاً على درجة التميز في جميع الفئات المختلفة للجائزة ليكون جملة ما حققته الإدارة العامة 25 مركزاً لهذا العام.