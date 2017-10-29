الأمير منصور بن مقرن يلتقي السفير الصيني

التقى صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير في مكتبه بالإمارة صباح اليوم سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة السيد لي هوا شين وعدد من مرافقيه .

وفي بداية اللقاء رحب سمو الأمير منصور بن مقرن بالسفير الصيني ، متمنياً له طيب الإقامة في منطقة عسير , كما جرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .

من جهته نوه السفير الصيني بما تتميز به منطقة عسير من مقومات سياحية وتنموية وما تشهده من تطور في مختلف المجالات مقدما شكره وتقديره لسمو الأمير منصور بن مقرن على حفاوة الإستقبال , وفي ختام اللقاء تبودلت الهدايا التذكارية .