افتتاح مفوضية الكشافة بقطاع أبها

افتتح مساعد مدير عام التعليم للشؤون التعليمية بعسير الأستاذ سعد الجوني ، مفوضية الكشافة في قطاع أبها ، وذلك بمقر مدارس أبها الأهلية .

وأوضح رئيس النشاط الكشفي الأستاذ محمد الهزازي ، أن المفوضية الجديدة ستسهم في تفعيل البرامج الكشفية بصورة أفضل ، لافتاً إلى أنه تم خلال الاحتفال تكريم الفائزين في منافسات التميز الكشفي المحلية والمركزية للعام المنصرم ، وشركاء النجاح ، والمبادرات الفائزة ، فيما شاهد الحاضرون عرضاً مرئياً عن أبرز برامج ومبادرات كشافة المنطقة .