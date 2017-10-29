 افتتاح مفوضية الكشافة بقطاع أبها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 9 صفر 1439 هجريا, الموافق 29 أكتوبر 2017 ميلاديا

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افتتاح مفوضية الكشافة بقطاع أبها

افتتاح مفوضية الكشافة بقطاع أبها
المناطق - أبها

افتتح مساعد مدير عام التعليم للشؤون التعليمية بعسير الأستاذ سعد الجوني ، مفوضية الكشافة في قطاع أبها ، وذلك بمقر مدارس أبها الأهلية .
وأوضح رئيس النشاط الكشفي الأستاذ محمد الهزازي ، أن المفوضية الجديدة ستسهم في تفعيل البرامج الكشفية بصورة أفضل ، لافتاً إلى أنه تم خلال الاحتفال تكريم الفائزين في منافسات التميز الكشفي المحلية والمركزية للعام المنصرم  ، وشركاء النجاح ، والمبادرات الفائزة ، فيما شاهد الحاضرون عرضاً مرئياً عن أبرز برامج ومبادرات كشافة المنطقة .

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