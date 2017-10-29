 وزراء إعلام الدول الداعية لمكافحة الإرهاب يجتمعون في مملكة البحرين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 9 صفر 1439 هجريا, الموافق 29 أكتوبر 2017 ميلاديا

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وزراء إعلام الدول الداعية لمكافحة الإرهاب يجتمعون في مملكة البحرين

وزراء إعلام الدول الداعية لمكافحة الإرهاب يجتمعون في مملكة البحرين
واس - المنامة

اجتمع أصحاب المعالي وزراء إعلام الدول الداعية لمكافحة الإرهاب في العاصمة البحرينية المنامة اليوم.
ورحب أصحاب المعالي بالاستراتيجية الأمريكية تجاه إيران أكبر دولة راعية للإرهاب ، مؤكدين على أهمية مكافحة الإرهاب وكل من يدعمه.
وشددوا على ضرورة التصدي للدور القطري في التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية من خلال دعم مفهوم الإسلام السياسي المتبني للإرهاب كوسيلة لتحقيق الأهداف ، الذي بدأ منذ سنوات وما زال مستمراً في سياسة تخريبية واضحة وبشكل ممنهج.
من جانب آخر أكد أصحاب المعالي وزراء الإعلام للدول الداعية لمكافحة الإرهاب على أهمية التصدي لخطاب الكراهية الذي ترعاه حكومة قطر وأذرعها الإعلامية ، وتبنيها سياسة عزل الشعب القطري الشقيق عن محيطه الخليجي والعربي.
كما أكدوا على ضرورة تعزيز قيم التسامح والتنوع الثقافي وتعزيز التفاعل الإيجابي بين المجتمعات، وإظهار الوجه الحضاري لمنطقتنا وقيمنا السمحة.
كما تناول أصحاب المعالي وزراء الإعلام للدول الداعية لمكافحة الإرهاب مجموعة من الاقتراحات حول تعزيز العمل الإعلامي المشترك بما يخدم الجهود الدولية في مكافحة التطرف والإرهاب في العالم والعمل على محاربة خطاب الكراهية.

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