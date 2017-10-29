أمير عسير يستقبل السفير الصيني لدى المملكة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير في مكتبه بالإمارة صباح اليوم سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة السيد / لي هوا شين وعدد من مرافقيه.

وفي بداية الاستقبال رحب سمو أمير منطقة عسير بالسفير الصيني ، متمنياً له طيب الإقامة في المنطقة .

من جهته قدم السيد لي هوا شين شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على حسن الاستقبال ، مؤكداً عمق العلاقات السياسية والتجارية بين البلدين الصديقين ، وفي نهاية الاستقبال قدم سموه إلى السفير الصيني هدية تذكارية ، كما تسلم سموه هدية تذكارية مماثلة من السفير الصيني .