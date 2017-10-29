 أمير عسير يستقبل السفير الصيني لدى المملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 9 صفر 1439 هجريا, الموافق 29 أكتوبر 2017 ميلاديا

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أمير عسير يستقبل السفير الصيني لدى المملكة

أمير عسير يستقبل السفير الصيني لدى المملكة
المناطق - أبها

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير في مكتبه بالإمارة صباح اليوم سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة السيد / لي هوا شين وعدد من مرافقيه.

وفي بداية الاستقبال رحب سمو أمير منطقة عسير بالسفير الصيني ، متمنياً له طيب الإقامة في المنطقة .

من جهته قدم السيد لي هوا شين  شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على حسن الاستقبال ، مؤكداً عمق العلاقات السياسية والتجارية بين البلدين الصديقين ، وفي نهاية الاستقبال قدم سموه إلى السفير الصيني هدية تذكارية ، كما تسلم سموه هدية تذكارية مماثلة من السفير الصيني .

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