الشرقية موعودة بناديين للرياضات البحرية

أعلن رئيس الاتحاد السعودي للرياضات البحرية، الأمير عبدالله بن سعود بن محمد عن تأسيس ناديان للمنطقة الشرقية ، بالإضافة إلى تخصيص مكافآت ورواتب شهرية للمميزين في سباقات الرياضات البحرية المشاركين في البطولات الخارجية وإمكانية تفريغهم من وظائفهم للتركيز في هذه البطولات .

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده سموه بقصر المصمك بشرم ينبع والذي اشار فيه إلى أن استراتيجية الاتحاد تعمل عاجلا على تأسيس أندية رياضية مماثلة في مختلف مناطق المملكة الساحلية وبالساحل الشرقي للمملكة ناديان ، مؤكدا ‎حرص القيادة الرشيدة حفظها الله على الاهتمام بالرياضات البحرية ودعم شباب المملكة لمزيد من الإنجازات

ويشير المختص بالسياحة البحرية محمد الحضري بان اهتمام هيئة الرياضة من خلال الاتحاد السعودي للرياضات البحرية بفتح ناديان بالمنطقة الشرقية يعتبر خطوة ذكية ستخلق روح المنافسه بين الناديان و الاندية المجاورة بدول الخليج لما تتمتع بة المنطقة الشرقية من موقع استراتيجي لعمل البطولات الخليجية و الدولية لتوفر جميع الامكانيات من فنادق و خدمات للمشاركين بهذه البطولات ، كما يوجد عدد كبير جداً من عشاق الرياضات البحرية بالشرقية و ابرزهم فريق الشرقية للدبابات البحرية الذي يعد الاكبر من حيث العدد على مستوى المملكة مما سيجعل التنافس كبير جداً لدعم ورعاية هذا الفريق من قبل الشركات و رجال الاعمال بالمنطقة ، ولا ننسى بأن المملكة تعد بيئة خصبة للسياحة البحرية وما تتميز بة بمناخ معتدل ببعض مناطق المملكة على امتداد الساحل الغربي وهذا ما يجعلها مميزة لاقامة البطولات المحلية على مدار العام ، وتعد الرياضات البحرية من اهم الانشطة البحرية التي لها دور كبير باستقطاب الشباب من داخل و خارج المملكة للاستمتاع بجميع الخدمات التي تقدمها الاندية من رياضات بحريه كرياضة

التجديف و رياضة القوارب الشراعية و رياضة الدبابات البحرية و رياضة السباحة بالمياة المفتوحة