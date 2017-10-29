مستشفى الجبيل ومختبر الدمام يحصلان على شهادة اعتماد المنشآت الصحية “سباهي”

أعلنت ” الصحة في الشرقية ” عن حصول مستشفى الجبيل العام والمختبر الاقليمي وبنك الدم بالدمام على شهادة الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية ” سباهي ” حيث نجحت في تحقيق معايير الاعتماد للرعاية الصحية الأولية من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية .حيث تم تكريمهما الخميس الماضي من قبل مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية الدكتور صالح بن علي السلوك نظير جهودهما لتحقيق الاعتماد بحضور قيادي صحة الشرقية ومدراء مستشفيات المنطقة .

وأكدت صحة الشرقية أن المعايير التي تم الاختيار بناءاً عليها تشمل القيادة وإدارة الجودة وسلامة المرضى وإدارة المعلومات والسجلات الطبية وحقوق المرضى والعيادات والإحالة ومشاركة المجتمع وتعزيز الصحة والتوعية الصحية والتحصينات والأمراض المعدية وغير المعدية وخدمات الطوارئ وخدمات المختبر والأشعة والصيدلة وإدارة سلامة المرفق ومكافحة العدوى .

وبينت صحة الشرقية أن هذا الاعتماد يؤكد حرص كافة منشآتها على استثمار الامكانات المتاحة لتجويد وتحسين خدمات مرافقها الصحية بما يتماشى مع برنامج التحول في الصحة والرؤية السعودية (2030 م ) مشيرة إلى أن شهادة الاعتماد تعد خطوة في مسار تطبيق الجودة ، وأن الهدف ليس الحصول على الشهادة بل نشر ثقافة الجودة ، حيث تهدف هذه المبادرة إلى تقديم خدمات متطورة وصولاً إلى رفع مستويات رضا المستفيدين من الخدمات وتعزيز الجوانب الوقائية وجعل الخدمات الصحية أكثر قرباً من المستفيد .

وحث مدير عام صحة الشرقية الدكتور صالح السلوك خلال حفل التكريم الخميس الماضي المنشآت الصحية الأخرى على العمل وبذل مزيداً من الجهود لتحقيق مبدأ الجودة الشاملة في الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين ونيل الاعتمادات الصحية التي تعزز من مكانة وقدرة تلك المنشآت .