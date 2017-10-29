 “غبار كثيف ” غير مسبوق يعطل الدراسة والرحلات الجوية في منطقة الحدود الشمالية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 9 صفر 1439 هجريا, الموافق 29 أكتوبر 2017 ميلاديا

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“غبار كثيف ” غير مسبوق يعطل الدراسة والرحلات الجوية في منطقة الحدود الشمالية

“غبار كثيف ” غير مسبوق يعطل الدراسة والرحلات الجوية في منطقة الحدود الشمالية
المناطق - عرعر

 

‏‎تعرضت منطقة الحدود الشمالية  لغبار كثيف  اليوم الأحد  حيث انعدمت الرؤية الأفقية وقد علقت الدراسة بجامعة الحدود الشمالية  ومختلف مدارس التعليم العام والخاص

ووجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية .  جامعة الحدود الشمالية .. بعدم احتساب اي غياب على الطلاب الغائبين لهذا اليوم الأحد ٩ / ٢ / ١٤٣٩ واعتبار هذا اليوم إجازة لجميع الطلاب وذلك نظرا لموجة الغبار التي  تشهدها المنطقة . وحرصا على سلامة جميع الطلاب والطالبات .

فيما دعمت الجهات الصحية بمستشفيات المنطقة بناء على توجيه سمو أمير منطقة الحدود الشمالية اقسام الطوارئ  بعدد كبير من الأطباء وهيئة التمريض وذلك لمواجهه تزايد أعداد المراجعين ازاء موجات الغبار العنيفة والتي تعد الاشد لهذا العام وقد اكتظت أقسام الطوارئ بمرضى الجهاز التنفسي والحساسية ووزعت الكمامات الواقية .
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الى ذلك أثرت موجات الغبار على حركة الطيران في مطار عرعر حيث تم تأجيل الرحلات المغادرة لانعدام الرؤية الافقية بصورة كبيرة .

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