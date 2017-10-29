 انطلاق انتخابات تجارة مكة وسط تنظيم متميز | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 9 صفر 1439 هجريا, الموافق 29 أكتوبر 2017 ميلاديا

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انطلاق انتخابات تجارة مكة وسط تنظيم متميز

انطلاق انتخابات تجارة مكة وسط تنظيم متميز
المناطق - مكة - عادل الزهراني

تنطلق بعد غداً الثلاثاء مرحلة الاقتراع بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة لاختيار عضوية مجلس الإدارة للدورة العشرين، والمكونة من 18 عضواً.
وأوضح عضو لجنة الحج بالغرفة التجارية الصناعية بمكة وأحد المرشحين محمد سعد جميل القرشي أنه تم توزيع الأماكن المخصصة للمرشحين في موقع الانتخابات بالإضافة إلى نصب الخيام الانتخابية لاستقبال المرشحين لافتاً إلى أن كل مرشح يعمل على حدة، والجميع يعمل على قلب واحد لتحقيق الهدف المرجو وهو خدمة مكة المكرمة.
وقال القرشي أن هذه الدورة مختلفة تماماً في أنظمتها عن الدورات السابقة للغرفة حيث إنه يحق للناخب أن يصوت لأربعة مرشحين؛ اثنين من التجار واثنين من الصناع بدلاً من صوت واحد الذي كان متبعاً في نظام الدورة السابقة.
وعن برنامجه الانتخابي يقول القرشي إنه سيساهم في دعم الأسر المنتجة من خلال إقامة المعارض بشكل أسبوعي ودعم شباب الأعمال وشابات الأعمال عبر إقامة مراكز تدريبية لتهيئتهم لسوق العمل، بالإضافة إلى دعم المشاريع الصغيرة والتعريف بها في سوق العمل وتسويقها التسويق الصحيح في ضوء رؤية المملكة 2030.
وأفاد القرشي أن الشباب قادم بقوة في انتخابات غرفة مكة وسيكون لهم حضور وصوت مسموع وهدفهم خدمة مكة المكرمة، وإبراز العنصر الشبابي في مجالات التجارة ومجالات الصناعة في مكة المكرمة، وداخل أروقة الغرفة التجارية والصناعية.
يشار إلى أن لجنة الإشراف على انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة للدورة العشرين أعلنت في وقت سابق أن هناك ثلاثة مراقبين وثلاث مراقبات يمثلون المرشحين في العملية الانتخابية، وأن اللجنة ستمنح الناخبين الفرصة لتقديم برامجهم الانتخابية ومحاولة كسب ثقة الناخبين من الجنسين الذين ستكون أصواتهم هي الفيصل في العملية الانتخابية.

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