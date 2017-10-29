أمير القصيم : الداعمين للمناشط التعليمية يعكسون ثقافة التكاتف عبر تشجيع الجيل لكي يحصد الوطن تميزهم

دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بديوان أمارة المنطقة اليوم تسمية أربعة قاعات تعليمية بأسماء عدد من الداعمين للإدارة العامة للتربية والتعليم بالمنطقة , بحضور مدير عام التعليم بالمنطقة عبدالله الركيان وعدد من منسوبي التعليم في القصيم .

حيث رحب سمو أمير منطقة القصيم بالحضور , وأستمع سموه لشرح مفصل من قبل مدير التعليم بالمنطقة عبدالله الركيان عن تفاصيل القاعات التعليمية والتي تم إطلاق المسميات عليها , مبيناً بأنها شملت قاعة محمد ابراهيم الخضير وعبدالله إبراهيم الحبيب وعبدالعزيز محمد المنيف وحجاج بن ثويني الثنيان , مشيراً إلى الدعم الذي يتلقاه قطاع التعليم من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهم الله ـ عبر التكاتف والتشجيع المستمر للطلاب والطالبات , مقدماً شكره وتقديرة لسمو أمير منطقة القصيم على تدشينه وتشجيعه الدائم للطلاب والطالبات ومقدماً شكره وتقديرة لرجال الأعمال الذين يساهمون دائماً بالتشجيع والوقفة مع أبنائهم وبناتهم في المنطقة لمشاركاتهم ونيل أعلى الدرجات في كافة المحافل داخل وخارج المملكة .

وأكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , أن ماتسمو به تلك الأعمال من وقفات رجال الأعمال في دعم تلك المناشط يعكس روح المحبة والنجاح الدائم والوفاء , مؤكداً سموه بأن الداعمين للمناشط التعليمية بالمنطقة يعكسون ثقافة بناء المجتمع عبر التكاتف وتشجيع الجيل لكي يحصد الوطن تميزهم ونيل أعلى المراتب عبر المشاركات والمناشط والأعمال التي تعكس مواهب وثقافة أبناء المنطقة في كافة المحافل داخل وخارج الوطن , مقدماً شكره لكافة رجال الأعمال الذين قدموا كل غال ونفيس لأبنائهم وبناتهم في قطاع التعليم , مبيناً سموه بأن تسمية القاعات بهم هي تخليداً لذكراهم وتشجيعاً لغيرهم , سائلاً المولى عز وجل أن يديم على هذا الوطن نعمة الأمن والآمان والسلامة والعلو الدائم .