 16 بوابة رئيسية في قرية الشحن الجوي بمطار الملك خالد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 9 صفر 1439 هجريا, الموافق 29 أكتوبر 2017 ميلاديا

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16 بوابة رئيسية في قرية الشحن الجوي بمطار الملك خالد

16 بوابة رئيسية في قرية الشحن الجوي بمطار الملك خالد
واس - الرياض

افتتح مساعد الهيئة العامة للطيران المدني للمطارات المهندس عبدالله بن مسعد الريمي اليوم، قرية الطيار للشحن الواقعة داخل أسوار مطار الملك خالد الدولي، وذلك لتعزيز الكفاءة التشغيلية في مجال الشحن المقدم للعملاء من داخل وخارج المملكة.
وأوضح المهندس الريـمي أن من ضمن استراتيجية الهيئة العامة للطيران المدني الشراكة مع القطاع الخاص وتفعيل دوره في تعزيز وتطوير الخدمات للمستفيدين، وزيادة الفرص الاستثمارية لتقديم أرقى الخدمات وبمعايير عالمية، الأمر الذي من شأنه أن يدعم في تحقيق رؤية المملكة 2030.
وستلعب القرية دوراً هاما في تسهيل عمليات الشحن، وهي مصممة بأعلى المعايير والمواصفات الخاصة بالتكييف والأمن والسلامة، وستسهم القرية في تعزيز خدمات متكاملة للشحن من خلال وجود ما يقارب 30 مكتباً، ومستودعاً واحدا على مساحة 3640 متراً متاحة للإيجار للأفراد والشركات العاملين في قطاع الشحن الجوي، و ستخلق فرصا وظيفية إضافية للشباب السعودي، فيما ستسهل مهمة تسليم الشحنات من خلال وجود 16 بوابة رئيسية لتقديم الخدمة لأكثر من عميل في الوقت ذاته، ووجود مكاتب لوكلاء الطيران التابعة للمجموعة تقدم جميع خدمات الشحن الصادر والوارد والتخليص الجمركي للعملاء .
وجهزت القرية بأجهزة مراقبة بأحدث التقنيات والتدابير الأمنية من خلال وجود كاميرات داخل وخارج القرية، وبمستودع خاص بالمواد الخطرة، بالإضافة إلى وجود مواقف لسيارات العملاء والموظفين، وأشار إلى أن الطيار (شاحن معتمد) في مجال الشحن الجوي من الهيئة العامة للطيران المدني.

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