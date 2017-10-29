“حملة التوفير والادخار” تحت رعاية أمير الرياض

في إطار برامج ومبادرات خدمة المجتمع تستعد المدينة الجامعية للطالبات بجامعة الملك سعود لاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض.

لتدشين الحملة الوطنية التوعوية “التوفير والادخار” تحت شعار “اصرف بحكمة” في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الثلاثاء القادم بتاريخ 11 صفر 1439هـ، الموافق 31 أكتوبر 2017م تزامناً مع اليوم العالمي للادخار.

لتنطلق فعاليات وأنشطة الحملة، والتي تمثل شراكة بين لجنة التنمية المجتمعية النسائية بإمارة الرياض و جامعة الملك سعود ممثلة بالمدينة الجامعية للطالبات وجمعية ريادة الأعمال، وبرنامج محفظتي.

وتهدف الحملة إلى نشر الوعي الادخاري لجميع فئات المجتمع، والمساهمة في الحد من النزعة الاستهلاكية وذلك بآليات وطرق مبتكرة ومجربة للتوفير والادخار.

من خلال تقديم دورات تدريبية وتنظيم محاضرات وورش عمل على مستوى مدينة ومحافظات منطقة الرياض للوصول لأكبر شريحة من المستفيدين، ويشترك في تنظيم الحملة العديد من مؤسسات القطاع العام والمجتمع المدني والقطاع الخاص وعدد من الجامعات والمدارس الحكومية والأهلية في محافظات المنطقة