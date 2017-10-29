هيئة الاستثمار تستقبل عدد من ممثلي كبرى الشركات الصينية

استقبل محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم العمر، اليوم, بمقر الهيئة الرئيسي بالرياض وفد الغرفة التجارية الصينية بمقاطعة قوانغدونغ الصينية برئاسة رئيس لجنة قوانغدونغ للصناعة والتجارة – التابعة للغرف التجارية الصينية تشن دان،يرافقه عدد من ممثلي كبرى الشركات الصينية.

وجرى خلال اللقاء استعراض الفرص الاستثمارية في البلدين، ومناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالين الاقتصادي والاستثماري.

وتم تسليط الضوء على الفرص التجارية والاستثمارية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، إضافة إلى إسهام القطاع الخاص في تحقيق نمو اقتصادي مستدام بما يلائم رؤية المملكة 2030 ومبادرة الحزام والطريق الصينية.

واطلع الوفد على أنظمة الاستثمار في المملكة والتسهيلات التي تقدمها الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لجذب الاستثمارات المحلية والمشتركة والأجنبية, إضافة إلى الإقبال المتزايد من قبل الشركات العالمية للاستثمار في المملكة، وذلك بعد اتخاذ حكومة المملكة عدة خطوات لتحسين البيئة الاستثمارية بشكل عام وفتح العديد من القطاعات أمام الاستثمارات الأجنبية والمشتركة.

تلا ذلك استعراض لإستراتيجية الهيئة العامة للاستثمار من حيث تحسين بيئة الاستثمار المحلية والأجنبية بالمملكة، والإصلاحات والإجراءات الاقتصادية التي تقوم بها عبر لجنة تحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية “تيسير”، إلى جانب أكثر من 22 جهة حكومية ذات علاقة, بتطوير وتعزيز بيئة الأعمال في المملكة، وذلك في ظل التوجيهات المستمرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – نحو الإصلاح الاقتصادي الشامل، وتكثيف الجهود من أجل تحسين بيئة أداء الأعمال في المملكة، وحل الصعوبات التي تواجه الاستثمارات المحلية والمشتركة والأجنبية بالتعاون بين جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وقال المحافظ في هذه المناسبة : يشرفنا في الهيئة العامة للاستثمار أن نستقبل تشن دان والوفد المرافق له من مسؤولين ورجال وسيدات أعمال من مقاطعة قوانغدونغ. ونسعى في الهيئة بشكل مستمر إلى توطيد العلاقات التجارية والاقتصادية وتعزيز سبل التعاون المشترك مع جمهورية الصين الشعبية وبحث مجالات الاستثمار في القطاعات الواعدة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 ومبادرة الحزام والطريق الصينية, وتلتزم الهيئة العامة للاستثمار بجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والترويج للمملكة كوجهة استثمارية عالمية للعديد من القطاعات الحيوية.

يذكر أن الهيئة العامة للاستثمار وقعت مؤخراً اتفاقية تعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والغرفة التجارية الصينية بهدف تبادل الخبرات، وترويج الفرص التجارية والاستثمارية، وتشجيع التعاون الاقتصادي، وتذليل العقبات مواجهة التحديات التي من ِشأنها أن تؤثر سلباً على مسيرة النمو الاقتصادية للبلدين.

كما بلغ عدد التراخيص التي أصدرتها الهيئة العامة للاستثمار للشركات الصينية 210 تراخيص بإجمالي راس مال تجاوز 8.5 مليار ريال، حيث تتمركز أغلب هذه التراخيص في القطاع الخدمي بقيمة 7.4 مليار ريال, وتستهدف هيئة الاستثمار عدداً من القطاعات الحيوية في الصين وتشمل, قطاع الطاقة والطاقة المتجددة والبتروكيماويات، وقطاع التصنيع، وقطاع التطوير والاستثمار العقاري، وقطاع البنية التحتية والمرافق العامة، وقطاع النقل واللوجستيات، وقطاع السياحة ومراكز التسوق والترفيه.