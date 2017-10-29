 مبادرة “مشكاة” السعودية تفوز بجائزة الإمارات للطاقة في مجال التعليم وبناء القدرات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 9 صفر 1439 هجريا, الموافق 29 أكتوبر 2017 ميلاديا

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مبادرة “مشكاة” السعودية تفوز بجائزة الإمارات للطاقة في مجال التعليم وبناء القدرات

مبادرة “مشكاة” السعودية تفوز بجائزة الإمارات للطاقة في مجال التعليم وبناء القدرات
المناطق - الرياض

توج معرض مشكاة التفاعلي “أحد مبادرات مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة”، بجائزة الإمارات للطاقة عن فئة “التعليم بناء القدرات” وذلك في الدور الثالثة للجائزة لعام 2017م، والتي تنظم تحت عنوان “حلول مبتكرة لطاقة نظيفة”برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي .

وتسلم الجائزة المدير التنفيذي للمعرض المهندس عبدالعزيز الحجيلان، من الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي.

من جهته، ذكر المهندس الحجيلان أن فوز “مشكاة” والجهات السعودية الفائزة بهذه الجائزة تتويج لجهود المملكة في تنمية الطاقة المستدامة، وقال:” سعيدون بفوز معرض مشكاة التفاعلي بالجائزة البرونزية تحت فئة “التعليم وبناء القدرات”، ويأتي هذا الفوز امتدادا لإنجازات متعددة حققها معرض مشكاة منذ انطلاقته عام 2011 في مجالي الطاقة والتعليم”.

وأضاف:” كسبنا ثقة شباب وشابات المملكة من خلال تعريفهم بقطاع الطاقة المستدامة وإلهامهم ليشاركوا في بنائه وتشغيله وتطويره وبالتالي دعم توجه المملكة لرفع المحتوى المحلي في هذا القطاع تحقيقاً لرؤية السعودية 2030. طموحنا لا حدود له ونهدف إلى وصول أثر ما نقدمه إلى دول مجلس التعاون الخليجي وكافة الدول العربية بحلول عام 2020″.

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