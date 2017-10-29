 الخدمة المدنية تستكمل اجراءات 1384 مرشحا على الوظائف الإدارية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 9 صفر 1439 هجريا, الموافق 29 أكتوبر 2017 ميلاديا

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الخدمة المدنية تستكمل اجراءات 1384 مرشحا على الوظائف الإدارية

الخدمة المدنية تستكمل اجراءات 1384 مرشحا على الوظائف الإدارية
المناطق - الرياض

بدأت وزارة الخدمة المدنية اليوم في استقبال (1384) مواطناً من المتقدمين على الوظائف الإدارية المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام للرجال، بعد أن تم ترشيحهم من خلال إعلان الوزارة الذي نشرته على موقع بوابتها الإلكترونية الخميس الماضي، وذلك لاستكمال إجراءاتهم ترشيحهم وتوجيههم للجهات الحكومية لمباشرة مهام وظائفهم وذلك حتى يوم الخميس الموافق 20- 02- 1439هـ، من خلال مراجعتهم لأي من فروع الوزارة أو مكاتبها بمختلف مناطق ومحافظات المملكة.
وفي ذات الشأن تنتهي الوزارة بنهاية دوام غد من استقبال (270) من المتقدمات على الوظائف الإدارية (نساء) في فروع أو مكاتب الوزارة بمختلف المناطق من إنهاء إجراءات المطابقة النهائية بهدف مطابقة ما تم تسجيله على نظام جدارة من بيانات مع ما لديهن من وثائق أصلية، مؤكدة على أن الدعوة للمطابقة لا تعني الترشيح وإنما لمراجعة صحة البيانات، وأن أسماء المرشحات النهائية سوف تعلن على موقع وزارة الخدمة المدنية الالكتروني في القريب العاجل.
يذكر أن الوزارة طرحت إعلان الوظائف الإدارية المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام للرجال والنساء وضوابط شغلها في التاسع عشر من شهر محرم الماضي، عبر بوابتها الإلكترونية .

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