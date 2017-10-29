 بارزاني يعلن موعد التنحي عن رئاسة كردستان.. ويؤكد: “سأبقى كبشمركة” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 9 صفر 1439 هجريا, الموافق 29 أكتوبر 2017 ميلاديا

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بارزاني يعلن موعد التنحي عن رئاسة كردستان.. ويؤكد: “سأبقى كبشمركة”

بارزاني يعلن موعد التنحي عن رئاسة كردستان.. ويؤكد: “سأبقى كبشمركة”
المناطق - وكالات

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود بارزاني، في رسالة إلى البرلمان المحلي، أنه “لن يستمر” في منصبه بعد الأول من نوفمبر، في أحدث تطور بعد تداعيات استفتاء الانفصال.

وقال بارزاني في رسالته التي تليت الأحد في افتتاح جلسة لبرلمان كردستان “بعد الأول من نوفمبر، سوف لن أستمر في هذا المنصب وأرفض الاستمرار فيه. لا يجوز تعديل قانون رئاسة الإقليم وتمديد عمر الرئاسة”.

وكانت مصادر كردية قد أكدت أن الفترة القانونية لولاية الرئيس برزاني ستنتهي بنهاية أكتوبر الجاري، وهو لا يرغب في التمديد، أو الترشح لدورة رئاسية أخرى.

وفي وقت سابق من أكتوبر الجاري، طالبت حركة التغيير المعارضة والتي تتخذ من السليمانية في إقليم كردستان العراق مقرا لها، طالبت بتنحي برزاني، كما طالبت بإلغاء قانون رئاسة الإقليم وحل رئاسته، وتبثيت النظام البرلماني عوضا عن الرئاسي.

نص رسالة برزاني كما نشره موقع رووداو
استناداً الى القرار الإقليمي (128)، طالبنا في 12-7-2017 بإجراء انتخابات رئاسة البرلمان ورئاسة الإقليم في 1-11-2017، إلا أنه وبسبب الاوضاع السياسية والأمنية والتقنية ولعدم وجود مرشح، تم تعليق الإجراءات لإنتخابات رئاسة الإقليم ورئاسة البرلمان من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات”.

“وفي 24-10-2017 صوت برلمان كوردستان على تمديد عمر المجلس والحكومة لدورتين”.

“فيما يخص منصب رئيس الإقليم بعد 1-11 أرفض استمراري في هذا المنصب، ولا يجوز تعديل قانون رئاسة الإقليم ولا يوجد تمديد عمر رئاسة الإقليم ويجب الاجتماع في أسرع وقت كي لا يحدث هناك فراغ قانوني في مهام وواجبات رئيس الإقليم ومعالجة هذه المشكلة، وانا سأبقى كبيشمركة”.

“وأنا كمسعود البارزاني البيشمركة، سأبقى بين جماهير والبيشمركة الأعزاء في التضحية والكفاح من أجل الحصول على حقوق ومطالب شعبنا وكذلك الحفاظ على مكتسبات شعبنا”.

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