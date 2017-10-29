شرطة جدة تضبط قائد مركبة اعتدى على شاب ووالدته أمام أحد المراكز التجارية بمعاونة 3 شبان

صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة أنه إشارة إلى ماتم تداوله من خلال وسائل التواصل الاجتماعي حول مقطع فيديو يظهر فيه قيام أربعة أشخاص يعتدون على شاب وامرأة عند مدخل أحد المراكز التجارية بمحافظة جدة، فعليه تؤكد شرطة المنطقة عن تلقى مركز شرطة السامر بمحافظة جدة بلاغ مواطن في العقد الثاني من العمر يدعي أنه أثناء سيره بالطريق العام قام أحد سائقي المركبات وبرفقته ثلاثة أشخاص بمضايقته وعند توقفه أمام أحد المراكز التجارية قاموا بالاعتداء عليه بالضرب وعلى والدته التي تدخلت لفض النزاع نتج عن ذلك إصابات طفيفة بهما، جرى سماع أقوالهما، وضبط أحد الأشخاص المدعى عليهم “قائد المركبة” وهو مواطن في العقد الثاني من العمر وتحديد هوية المرافقين له المدعى عليهما لضبطهما وسماع أقوالهما تمهيداً لإحالتهم للنيابة العامة بحكم الاختصاص