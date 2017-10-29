مدرب الاتفاق: أزلنا حاجز القلق ومواجهتنا مع الرائد متشابه في الظروف

أكد مدرب الاتفاق ميودراغ يسيتش استعداد فريقة لمواجهة الرائد في المباراة المقبلة، مشيداً بفريق الرائد بعد فوزة الاخير على الباطن.

وأوضح يسيتش في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المواجهة أن نتيجة الفيحاء كانت مهمة جداً من الناحية الفنية والنفسية حيث أعدنا شيئاً من مستوانا وأرسلنا من خلال الفوز حاجز القلق الذي ظل يسيطر على الفريق، مشيراً إلى أن المباراة تتشابه من حيث ظروف الفريقين.

من جهته شدد لاعب الوسط الاسباني خوانمي كاليخون على اهمية المباراة واصفاً الرائد بالفريق القوي.

وقال: “سندخل المباراة بكل قوة، فبعدما تجاوزنا الفيحاء أصبحنا أكثر ارتياحاً بعدما كان القلق يسيطر على اللاعبين”