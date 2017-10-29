الذويبي يؤكد على أهمية مشروع بحث الدرس في ظل التعاون بين وزارتي التعليم بالمملكة واليابان

أكد مساعد المدير العام للشؤون التعليمية الاستاذ فهاد الذويبي على أهمية مشروع بحث الدرس ودوره في تمكين المدارس من بناء مجتمعات تعليم مهنية مستدامة تسعى بشكل تدريجي ومستمر من تحسين عمليتي التعليم والتعلم يمارس المعلمون من خلاله عمليات البحث الاجرائي والتقصي للأفكار الكبرى في التعليم ليكتسبوا قيم مهنية وعادات عقلية منتجة. جاء ذلك خلال ترؤسه اللقاء الاول للجنة الاشرافية بشأن تطبيق مشروع بحث الدرس وذلك بحضور اعضاء اللجنة من مديري ادارات ومكاتب تعليم ،

وجرى خلال اللقاء استعراض ما تم تنفيذه خلال العام الماضي في المشروع وكذلك الاطار التنفيذي للمشروع هذا العام ، والخروج بالعديد من التوصيات المهمة .

يذكر ان مشروع بحث الدرس ضمن مذكرة التعاون بين وزارة التعليم بالمملكة وبين وزارة التعليم في اليابان ضمن رؤية المملكة 2030 من اجل الارتقاء بالتعليم وتحسين عملياته ومخرجاته باعتبار ان التطوير المهني القائم على المدرسة يمثل ضرورة ملحة وخيار استراتيجي لمواجهة تحديات ومتطلبات التغيير وتحقيق تطلعات الموؤسسات التعليمية وغاياتها وبناء مجتمعات تعلم مهنية قادرة على تحديد مشكلاتها ومعالجتها.