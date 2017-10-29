مدني بللسمر يخمد حريق نشب في أشجار وأعشاب بجبل حظوة

باشر مدني بللسمر مساء اليوم الاحد ١٤٣٩/٢/٩ بلاغا عن نشوب حريق في أشجار وشجيرات وأعشاب يابسة بمدرجات زراعية وأجزاء جبلية بقرية ال لجم بجبل حظوة ببللسمر بمساحة تقدر 200m × 300m مترا وقد باشرت فرق الدفاع المدني اعمال احتواء وإخماد الحريق

وشاركت بلدية بللسمر باسناد الموقف بمعدتين لفتح وتمهيد طرق لفرق الاطفاء للوصول لبعض المواقع وردم وتجويع الحريق في مواقع أخرى كما ساهم الاهالي بأربع صهاريج مياه لدعم أعمال احتواء وإطفاء الحريق فيما لم يصاحبه أي إصابات او اشكاليات ولله الحمد.

ولا تزال إجراءات التحقيق بالتنسيق مع الجهة الأمنية المختصة جارية لمعرفة من أحداث الحريق ودوافعه والذي ساهم في انتشاره وجود رياح شديدة واعشاب يابسة اسهمت في انتشاره وتوسع مساحته؛ أوضح ذلك المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد عبدالرحيم العاصمي.