رئيس شركة بوينغ: تصنيع أجنحة مقاتلة “اف ١٦” ستتم داخل المملكة

قال رئيس شركة بوينغ، مارك ألن، في مقابلة خاصة مع قناة “العربية”، على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار، إن عمليات تصنيع أجنحة طائرات F16 وقطع أخرى للطائرات العسكرية، ستتم داخل السعودية.

وأضاف “نحن متحمسون لنرى موجة التطورات التي تصوّرتها الحكومة من خلال رؤية المملكة 2030، والآن تتبلور من خلال خطط والتزامات معلنة، أظن أن هناك الكثير الذي علينا فهمه مع بدء الفريق بوضع الخطط”.

ولكن الواضح بحسب ألن، هو أن هناك التزاما حقيقيا من قبل المملكة للاستثمار في قطاع الترفيه وفي قطاع السياحة والسفر، وطبعا هناك “الحج” وأهميته للسعودية، وطبعا مع رؤية 2030، هناك هدف الانتقال من 8 ملايين زائر في موسم الحج إلى 30 مليونا، وهذه عوامل كبيرة للنمو، وبالطبع هذا سيزيد الطلب على قطاع الطيران في السعودية، وفي الشرق الأوسط نرى أن هناك حاجة إلى 3350 طائرة خلال الـ20 سنة القادمة، وبالتالي استثمار بقيمة 730 مليار دولار في صناعة وإنتاج الطائرات، ولا شك أن هذه الخطط ستدفع بالنمو قدما.

وأضاف ألن أن الخبر الجيد هو أن الاقتصاد العالمي قوي جدا، حيث نرى نموا مستمرا هنا فلا أحدد منطقة معينة، ولكن السعودية وضعت خطة واسعة للاستثمار، وسياسة صناعية واضحة وتصوّرا مركزا على السياحة والسفر والحج، فلا شك برأيي أن السعودية ستكون جزءا من هذا النمو.

وحول تصنيع F16 في السعودية قال ألن “يجب أن نأخذكم إلى وحدة السلام هنا في السعودية، حيث نبني أجنحة لطائرات F16 إلى جانب قطع أخرى، ونقوم بتحويلات ضخمة لطائرات F15 إلى F15 S8، كل هذه الصناعة الضخمة والهندسة المتطورة التي بدأت منذ بضعة أعوام، توسعت وكبرت، والتحدي الحقيقي هو ليس استقطاب القدرات لأنها موجودة بالفعل، وإنما التحدي الحقيقي هو توسعة وزيادة القدرات، وهو ما ستمكننا شراكتنا ضمن رؤية 2030 من تحقيقه”.