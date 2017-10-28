 في السماء بين عمّان ودبي.. طيار يخطب مسافرة خلال الرحلة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 9 صفر 1439 هجريا, الموافق 29 أكتوبر 2017 ميلاديا

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في السماء بين عمّان ودبي.. طيار يخطب مسافرة خلال الرحلة

في السماء بين عمّان ودبي.. طيار يخطب مسافرة خلال الرحلة
المناطق - الرياض

فاجأ مساعد كابتن طائرة تابعة للخطوط الملكية الأردنية المسافرين على متن رحلة من عمان إلى دبي يوم الجمعة، بإعلانه التقدم للزواج من فتاة كانت بين الركاب.

وقال الطيار في إعلان بأجهزة النداء في الطائرة: “إن الرحلة اليوم مميزة بالنسبة لي وذلك لوجود من أحب على متنها”، على ما نقلت مواقع أردنية.

وردت الفتاة بقبول الزواج منه، لتنهال بعد ذلك المباركات عليهما من الركاب، بينما وزع الطيار “حلوان” الموافقة .

ولقيت القصة تفاعلاً كبيراً لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي مباركين “للعروسين”، في هذه الخطوة اللافتة.

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