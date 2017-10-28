هيئة الرياضة: تهيئة 3 ملاعب في الرياض وجدة والدمام لتكون جاهزة لدخول “العائلات” مطلع 2018

عقد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ مساء اليوم الأحد بحضور أصحاب السمو والسعادة رؤساء أندية دوري المحترفين ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم مؤتمراً صحفياً أعلن من خلاله العديد من القرارات والإجراءات التنفيذية لملفات رياضية هامة للمرحلة المقبلة.

واستهل المؤتمر بكلمة لرئيس الهيئة رفع فيها الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز- حفظهما الله – على ما تحظى به الرياضة السعودية من دعم ورعاية وتحفيز لتحقيق أفضل النتائج والمستويات في المحافل القارية والدولية مثنيا على التعاون الكبير الذي يشهده الجميع من رؤساء الأندية ومن كافة الرياضيين نحو رياضة متميزة للوطن الغالي ، واستعرض في كلمته ما تم من اتفاقيات متنوعة شملت ألعاب عديدة ستحقق نقلة نوعية في صناعة الرياضة

مؤكداً على الاهتمام بكافة الألعاب وبكل ما يمكن أن يسهم في رفع وتطوير الرياضة وممارسيها.

عقب ذلك جرى إعلان القرارات التي اعتمدها معالي رئيس مجلس الإدارة بناء على ما تم رفعه من قبل اللجان المشكلة والتي أعلن عنها في مؤتمر الشهر الماضي بجدة

وقد جاءت القرارات على النحو التالي:

أولاً ـ فيما يخص المشاريع المتعثرة:

إحالة مكتب النعيم ومكتب التنمية ومكتب العربي للاستشارات الهندسية للتحقيق لوجود قصور في تأدية أعمالهم . البدء في اتخاذ الاجراءات النظامية لسحب المشاريع من مقاولي التنفيذ الذين تبين قصورهم في تأدية أعمالهم . إنشاء مكتب في الهيئة العامة للرياضة تحت مسمى إدارة المشاريع ويرتبط بمعالي رئيس مجلس الإدارة . التحقيق في عملية توريد البوابات الإلكترونية لمشروع استاد الأمير عبدالله الفيصل .

ثانياً ـ فيما يخص إكمال المشاريع فقد تقرر ما يلي :

إنهاء مشروع استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة خلال مدة لا تتجاوز 18 شهراً بواقع 25 ألف متفرج .

الانتهاء من مشروع إنارة منشأة نادي الطائي خلال 4 أشهر .

العمل على انجاز منشأتي ناديي الرائد وأبها خلال مدة لا تتجاوز 18 شهراً .

ثالثاً ـ فيما يخص مشاريع الصيانة فقد تم اتخاذ ما يلي :

1- سحب جميع المشاريع التابعة ( لشركة الرياض للتشغيل والصيانة ) والبالغ عددها ( 9 ) مشاريع ( استاد الملك فهد / مبنى الهيئة العامة للرياضة / نادي الاتحاد / النادي الأهلي / نادي الوحدة / نادي الحزم / نادي الشعلة / مدينة الأمير سعود بن جلوي بالراكة / نادي الزلفي ) .

2- التحقيق في تعثر مشروعي مدرجات نادي الحزم وتطوير إنارة مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية بالقصيم .

رابعاً ـ ما يتعلق بتحسين بيئة الملاعب فقد تقرر ما يلي :

إنشاء منصة لبيع التذاكر الكترونياً , وذلك خلال 5 أشهر من تاريخه . تركيب بوابات الكترونية في كل من ( استاد الملك فهد الدولي ـ مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة ـ استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام ـ مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء ) بالإضافة إلى تطوير البوابات الإلكترونية في مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجدة . فتح المقصورة للجماهير كفئة جديدة للتذاكر . إنشاء مجمع ترفيهي شامل وملتقى للجماهير يحتوي ( مركز تموين غذائي ـ مطاعم ـ مقاهي ـ شاشات عرض للبرامج والمباريات ) في كل من ( استاد الملك فهد الدولي ـ استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام ـ استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة البدء في تركيب أجهزة لتهوية استاد مدينة الملك عبدالله في جدة ، بواقع 160 جهازاً خلال مدة لا تتجاوز 5 أشهر . إعادة تنظيم أسعار تذاكر المباريات لكافة الدرجات .

خامساً ـ تم حصر المستحقات المتأخرة لحكام كرة القدم وقد بلغت (18.211.720) ريال وجار استكمال صرفها .

سادسا : تم إعداد اللائحة التنظيمية والمعايير اللازمة لابتعاث المدربين الوطنيين وسيتم بدء الابتعاث في يناير 2018 .

سابعا : بعد الاطلاع على ما رفعته اللجنة المشكلة لدراسة أوضاع نادي الوحدة قرر معالي رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة الأولمبية ما يلي :

1- حل مجلس إدارة نادي الوحدة.

2- تكليف الأستاذ / محمد أحمد طيب برئاسة النادي حتى نهاية الموسم .

ثامنا : أنهت اللجنة المشكلة لدراسة أوضاع مستشفى الأمير فيصل بن فهد للطب الرياضي أعمالها وتم رفع تقريرها لمعالي الرئيس وسيتم رفعه للجهات المختصة .

أما ما يخص تشغيل المستشفى فقد تم :

توقيع مذكرة تفاهم مع مركز ( كليفلاند كلينيك ) لتشغيل وإدارة مستشفى الأمير فيصل بن فهد ويعد المركز من أفضل ثلاثة مراكز صحية متخصصة في العالم.

تاسعا : تماشيا مع توجهات قيادتنا الرشيدة وما توليه من اهتمام بكافة فئات المجتمع فقد تقرر البدء في تهيئة ثلاثة ملاعب ( استاد الملك فهد في الرياض / مدينة الملك عبدالله في جدة / ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام ) لتكون جاهزة لدخول العائلات وفقا للضوابط الخاصة بذلك مطلع 2018.

عاشرا : إطلاق مبادرة (ادعم ناديك) من خلال فتح حساب بنكي موحد تحت اشراف الهيئة العامة للرياضة وحسابات فرعية خاصة للأندية يتم من خلالها تحقيق مداخيل إضافية لكل ناد من قبل جماهيره .

الحادي عشر : البدء في إصدار البطاقات الخاصة بأبناء الشهداء والتي تمكنهم من دخول الملاعب والمنشآت الرياضية .

الثاني عشر : فيما يخص الإعلام الرياضي وبعد التنسيق مع الجهات المعنية :