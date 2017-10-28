 أمير عسير وسمو نائبه يشرفان حفل أسرة الأستاذ محمد بن زيد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 9 صفر 1439 هجريا, الموافق 29 أكتوبر 2017 ميلاديا

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أمير عسير وسمو نائبه يشرفان حفل أسرة الأستاذ محمد بن زيد

أمير عسير وسمو نائبه يشرفان حفل أسرة الأستاذ محمد بن زيد
المناطق - عسير
شرف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز ، نائب أمير المنطقة مساء اليوم ، الحفل الذي أقامه وكيل إمارة منطقة عسير سابقا  الأستاذ محمد بن علي الزيد وذلك بمنزله بمدينة أبها .

وتبادل سموهما الحديث مع الحضور في شتى الأمور والمجالات كما تم مناقشة عدد من الموضوعات التي تخدم المنطقة .

وفي ختام اللقاء عبَّر الأستاذ محمد الزيد عن سعادته وعظيم امتنانه لسمو أمير منطقة عسير ، وسمو نائبه  لتشريفهما الحفل، وما كان فيه من جو أخوي مليء بالمحبة  والبهجة والسرور.

عقب ذلك تناول الجميع طعام العشاء على شرف سموهما ، كما التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.

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