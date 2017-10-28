 مدني المندق يخمد حريق شب في مجموعة من الأعشاب والحشائش بقرية عويره | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 9 صفر 1439 هجريا, الموافق 29 أكتوبر 2017 ميلاديا

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مدني المندق يخمد حريق شب في مجموعة من الأعشاب والحشائش بقرية عويره

مدني المندق يخمد حريق شب في مجموعة من الأعشاب والحشائش بقرية عويره
المناطق-الباحة
أوضح  المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد / جمعان بن دايس الغامدي بان غرفة العمليات بادارة الدفاع المدني بمحافظة المندق تبلغت عن وقوع حادث حريق في مجموعة من الاعشاب والحشائش بقرية عويره وعلى الفور تم انتقال الفرق اللازمة للموقع وعند الوصول وجد الحريق في احد الاودية في مجموعة من الاعشاب والاشجار الغير مثمره ، ونظراً لوعورة الطريق الترابي النازل للوادي تم دعم الموقف بعدد من الظباط والافراد والآليات من الادارات المجاورة .
واستمرت عملية المكافحة ومحاصرة الحريق حتى الساعة الخامسة عصراً بسبب سرعة الرياح وكثافة الاعشاب اليابسة التي ساعدت في انتشارها في مساحة ٢٠٠ في ٢٠٠ م تقريباً ، وشارك عدد من المتطوعين التابع لفريق السلامة التطوعي ، وسلّم الحادث لجهة الاختصاص .
كما شارك في الحادث كلاً من الشرطة – البلدية – الزراعة .

وحظي الحادث بمتابعة ميدانية من قبل مساعد مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة العميد / علي بن خضران المنتشري ، الذي اثنى على كافة الجهود المبذولة في الحادث ومن قبل جميع الجهات المشاركة في الحادث متمنياً لهم التوفيق .

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