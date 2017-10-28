البحرين: تجميد عضوية قطر الخطوة الصحيحة للحفاظ على مجلس التعاون الخليجي

قال وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد، إن عدم تجاوب قطر مع مطالب الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، يؤكد عدم احترام الدوحة لمجلس التعاون الخليجي، واتفاق الرياض الذي وقعت عليه.

وقال الشيخ خالد، في سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي: “عدم تجاوب قطر مع مطالبنا العادلة بوقف تآمرها المستمر على دولنا، يثبت أنها لا تحترم مجلس التعاون وميثاقه ومعاهداته التي وقعت عليها”.

وأضاف “إذا كانت قطر تظن أن مماطلتها وتهربها الحالي سيشتري لها الوقت حتى قمة مجلس التعاون القادمة فهي مخطئة، فإن ظل الوضع كما هو لن نحضر القمة”.

وتابع الوزير البحريني: “لن تحضر البحرين قمة وتجلس فيها مع قطر وهي التي تتقرب من إيران يوم بعد يوم وتحضر القوات الأجنبية لأراضيها وهي خطوات خطيرة على أمن دول مجلس التعاون”.

وأوضح أن الخطوة الصحيحة للحفاظ على مجلس التعاون الخليجي هي تجميد عضوية قطر في المجلس حتى تتراجع عن موقفها وتتخلى عن سياسة التعنت مع مطالب الرباعي العربي.

واستطرد: “الموقف يتطلب وضوحًا وشجاعة في اتخاذ الموقف ونحن أكثر من عانى من تآمر وشرور قطر منذ انسلاخها ككيان منفصل عن البحرين قبل عقود من الزمن”.