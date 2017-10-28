 أمن الحرم: اقتصار الطواف في الصحن على المعتمرين فقط | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 10 صفر 1439 هجريا, الموافق 30 أكتوبر 2017 ميلاديا

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أمن الحرم: اقتصار الطواف في الصحن على المعتمرين فقط

أمن الحرم: اقتصار الطواف في الصحن على المعتمرين فقط
المناطق - الرياض

أعلنت قوات أمن الحج والعمرة، اتخاذ إجراءات احترازية لإدارة الحشود داخل صحن الطواف، حفاظاً على أمن وسلامة ضيوف الرحمن، خلال فترة مشروع تأهيل بئر زمزم.

وتضمنت الإجراءات، الدخول لصحن الطواف، عبر سلالم باب الملك فهد الكهربائية الداخلية، المؤدية إلى صحن الطواف، فيما خصصت مشاية باب الفتح للخروج من صحن الطواف، مروراً برواق السلام، حتى الوصول للمسعى، ويقتصر الطواف في الصحن على المعتمرين فقط، مع تهيئة الدورين الارضي والأول لطواف جميع ضيوف الرحمن.

وقال الرائد سامح السلمي، الناطق الرسمي للقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام، إن الإجراءات الاحترازية جاءت في ظل بدء أعمال مشروع تأهيل المناطق المحيطة ببئر زمزم، واستكمال إنشاء عبارات الخدمات بصحن الطواف، ونظراً لاستقطاع أجزاء كبيرة من صحن الطواف.

وأهاب السلمي بجميع قاصدي المسجد الحرام، بضرورة التعاون مع رجال الأمن، واتباع التعليمات، حفاظاً على سلامتهم.

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