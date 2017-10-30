فوائد عديدة لفاكهة التفاح.. يقي من الجلطات وعلاج سحري لمشكلة السمنة

أثبتت الدراسات الطبية الحديثة عدة فوائد لفاكهة التفاح اللذيذة وهي الوقاية من الإصابة بالجلطات الدماغية والنوبات القلبية.

التفاح أيضًا يعمل على حماية الجسم من مخاطر الإصابة بأمراض السرطان الخطير كما انه علاج سحري لمشكلة السمنة أو البدانة المفرطة.

وأظهرت دراسة أمريكية حديثة أن التفاح يحتوي على بعض المركبات الكيميائية التي تساهم في تخفيض مستويات الكوليسترول الضار في الدم وتمنع من تأكسده في الشرايين وبالتالي يحد من التعرض للإصابة بجلطات الدم الغير طبيعية وهذا السبب الرئيسي في النوبات القلبية المفاجئة والجلطات الدماغية.

وأشارت الدراسة إلى أن التفاح غني بالعديد من المضادات التي تمنع من تجلط الدم ويزيد التفاح من مستويات الكولسترول النافع “Hdl” الذي يساعد على إزالة الصفائح الدهنية من جدران الشرايين. يمنع التفاح من تشكل الجلطات الدموية غير الطبيعية والحد من الإصابة من النوبات القلبية.