 شاهد.. سورية تصفع جنديا من جيش النظام .. وتشتمه “يا حيوان” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 10 صفر 1439 هجريا, الموافق 30 أكتوبر 2017 ميلاديا

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شاهد.. سورية تصفع جنديا من جيش النظام .. وتشتمه “يا حيوان”

شاهد.. سورية تصفع جنديا من جيش النظام .. وتشتمه “يا حيوان”
المناطق - وكالات

انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، السبت، لامرأة تشتم وتضرب جندياً في جيش النظام السوري.

ويعود تاريخ تصوير هذا الفيديو إلى 26 من الجاري حيث كانت مؤسسات تابعة للنظام تكرّم حارس منتخب كرة القدم ابراهيم عالمة، في محافظة اللاذقية التي تعتبر معقلاً لنظام الأسد.

ويبدو من الفيديو أن السيدة كانت تحاول الوصول إلى المنصة لالتقاط صورة مع حارس كرة القدم، فحال الجندي دون ذلك، فتقدمت منه وضربته على صدره، ثم شتمته بكلمة “حيوان” فثار الجندي وطلب منها عدم لمسه ثانية، فشتمته بكلمة حيوان، مرة ثانية، لينفعل مجدداً ويرد عليها شتيمة “الحيوان” بمثلها، فتهجم عليه المرأة التي لم تعرف هويتها بعد، وتقوم بتوجيه صفعة له.

وتخلل لحظات الاشتباك عبارات تهديد توجهت بها المرأة للجندي، من مثل “أستطيع أن أكسر رأسك” وعبارات أخرى، قبل أن يتدخل البعض لفض الاشتباك، ثم تتهادى السيدة لتقترب من المنصة، كما لو أن شيئاً لم يحصل.

تعليقات أخرى قالت إنه “فخّار ويكسّر بعضه” على اعتبار أن المرأة والجندي من أنصار النظام السوري.

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