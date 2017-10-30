 تحويلات الأجانب إلى الخارج تسجل أدنى مستوى خلال 6 سنوات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 10 صفر 1439 هجريا, الموافق 30 أكتوبر 2017 ميلاديا

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تحويلات الأجانب إلى الخارج تسجل أدنى مستوى خلال 6 سنوات

تحويلات الأجانب إلى الخارج تسجل أدنى مستوى خلال 6 سنوات
المناطق - الرياض

تراجعت تحويلات الأجانب المقيمين في السعودية، بنسبة 21 في المائة، خلال شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، لتبلغ 8.55 مليار ريال، مقارنة بـ10.85 مليار ريال في الفترة نفسها من عام 2016، بما يعني تراجعها بقيمة 2.3 مليار ريال.

ووفقا لتحليل نشرته “الاقتصادية”، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، فإن تحويلات الأجانب المقيمين في السعودية خلال سبتمبر الماضي تُعد الأدنى خلال 70 شهرا (خمس سنوات و10 أشهر).

وكانت تحويلات الأجانب المقيمين في السعودية قد سجلت مستوى أدنى من ذلك في شهر نوفمبر من عام 2011، حينما كانت 8.17 مليار ريال.

وخلال فترة الأشهر التسعةالأولى من العام الجاري، فقد تراجعت تحويلات الأجانب المقيمين في السعودية، بنسبة 8.9 في المائة، لتبلغ 103.4 مليار ريال، مقارنة بـ113.4 مليار ريال في الفترة نفسها من عام 2016، بما يعني تراجعها بقيمة 10 مليارات ريال.

وعلى أساس شهري، تراجعت تحويلات الأجانب المقيمين في السعودية، بنسبة 32 في المائة، خلال شهر سبتمبر الماضي، لتبلغ 8.55 مليار ريال، مقارنة بـ12.55 مليار ريال في شهر آب (أغسطس) 2017، بما يعني تراجعها بقيمة أربعة مليارات ريال.

وبحسب التحليل، فإن متوسط ما حوله الفرد الوافد خلال شهر سبتمبر من عام 2017، بلغ نحو 701 ريال لكل فرد مقارنة بـ 889 ريالا خلال شهر أغسطس من العام نفسه، ومقارنة بـ 1028 ريالا خلال شهر سبتمبر من عام 2016.

 

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