 سفير أمريكي سابق بالأمم المتحدة: قطر الدولة الأكثر دعما للإرهاب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 10 صفر 1439 هجريا, الموافق 30 أكتوبر 2017 ميلاديا

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سفير أمريكي سابق بالأمم المتحدة: قطر الدولة الأكثر دعما للإرهاب

سفير أمريكي سابق بالأمم المتحدة: قطر الدولة الأكثر دعما للإرهاب
المناطق - وكالات

وصف السفير الأمريكي السابق بالأمم المتحدة، جون بولتون، قطر بـ”الدولة الأكثر دعما للإرهاب في العالم”، وعليها وقف تمويل جماعة الإخوان وكبح جماح قناة “الجزيرة”.

ووفقاً لصحيفة «بريتبارت نيوز دايلي» الأمريكية، أكد بولتون أن أولوية الولايات المتحدة في سياستها الخارجية في منطقة الشرق الأوسط بعد سقوط تنظيم «داعش» في سورية والعراق، هي مواجهة إيران والتصدي لمشروعها الرامي للهيمنة والتمدد على حساب عدد من الدول العربية، مشيراً إلى أن سياسة قطر أدت إلى عرقلة خطط مواجهة طهران.

وشدد على ضرورة تدخل الإدارة الأمريكية لحل الأزمة الخليجية من خلال الضغط على قطر لوقف دعمها للإرهاب، وذلك بهدف التركيز على التهديد الحقيقي في المنطقة، وهو إيران.

وتابع، «القطريون هم الأكثر دعما للإرهاب كدولة ويقدمون له دعما صريحا، وهم بحاجة إلى تغيير ذلك، ويحتاجون إلى وقف تمويل جماعة الإخوان، ويتعين عليهم فعلا أن يسيطروا على شبكة الجزيرة الفضائية».

وأضاف: «علينا أن نبقي أعيننا على التهديد الرئيسي وهو الذي يأتي من إيران، ومن تنظيم «داعش» والقاعدة، وأيضا من خلال جماعات مثل الإخوان وحزب الله، أعني، هناك قائمة طويلة من الجماعات الإرهابية التي يتم دعمها».

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