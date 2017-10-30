 “الصحة” تحذر: 75% من الأمراض الفاشية سببها المطاعم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 10 صفر 1439 هجريا, الموافق 30 أكتوبر 2017 ميلاديا

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“الصحة” تحذر: 75% من الأمراض الفاشية سببها المطاعم

“الصحة” تحذر: 75% من الأمراض الفاشية سببها المطاعم
المناطق - الرياض

كشف المشرف العام على الإدارة العامة للتغذية بوزارة الصحة مشاري الدخيل أن نسبة الأمراض الفاشية (المعدية والتسمم) تبلغ 281 حالة سجلتها الوزارة منها 75% سببها المطاعم والمطابخ، أما بقية النسبة تأتي من المنازل.

وكشف الدخيل خلال انطلاق المؤتمر الدولي لسلامة الغذاء والرعاية الصحية، أنه يوجد 550 مصنعا يعمل فيها نحو 49 ألف عامل، مؤكدا أن تلك المصانع تحتاج أن تطبق النظم الصحية لسلامة الغذاء.

وقال وفقا لـ”عكاظ” إن اللجنة الرباعية المكونة من الهيئة العامة للغذاء والدواء، وزارة الصحة، وزارة الداخلية، وزارة الشؤون البلدية والقروية، معنية بأي حالة تسمم غذائي لتشخيص الحالة وبحث السبب ومصدر التلوث والمتابعة والتقصي وإيقاع العقوبة.

وأشار إلى أن نسبة الأمراض المزمنة في المجتمع مرتفعة، حيث إن 36% أمراض سمنة ومن 14-17% أمراض السكري. ولفت إلى أن الوزارة تعمل مع الصحة المدرسية من خلال لجنة المقاصف المدرسية لتوعية الطلاب.

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