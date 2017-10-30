لحملة كافة المؤهلات.. 78 وظيفة شاغرة بمدينة الملك فيصل العسكرية

أعلنت إدارة مدينة الملك فيصل العسكرية لتشغيل وصيانة المنشآت العسكرية بالمنطقة الجنوبية عن توفر (78) وظيفة شاغرة على بند التشغيل والصيانة لحملة كافة المؤهلات.

وجاءت الوظائف بالمسميات التالية:

– مهندس كهربائي (عدد 3)

– مهندس مدني (عدد 3)

– مهندس معماري (عدد 3)

– مهندس ميكانيكي (عدد 3)

– رسام معماري (عدد 2)

– محلل نظم (عدد 1)

– مبرمج (عدد 2)

– مهندس حاسب آلي – شبكات (عدد 1)

– كهربائي معدات مطابخ (عدد 1)

– ميكانيكي تبريد وتكييف (عدد 3)

– مترجم (عدد 2)

– فني إلكترونيات أنظمة إنذار (عدد 1)

– فني طفايات حريق (عدد 1)

– مركب زجاج وألمنيوم (عدد 2)

– كهربائي سيارات – تخصص برمجة (عدد 2)

– مأمور مستودع (عدد 4)

– مركب عزل (عدد 3)

– حداد مسلح (عدد 2)

– ميكانيكي معدات ثقيلة (عدد 2)

– ميكانيكي هيدروليك (عدد 1)

– كهربائي عربات ومعدات ديزل (عدد 1)

– ميكانيكي معدات مسابح (عدد 1)

– كهربائي تمديدات (عدد 1)

– كهربائي لف ديناموهات (عدد 1)

– منجد (عدد 1)

– خياط (عدد 1)

– ميكانيكي غلايات (عدد 2)

– حلاق (عدد 2)

– سائق معدات ثقيلة – قريدر وبوكلين (عدد 4)

– كهربائي ضغط عالي (عدد 2)

– مستشار قانوني مساعد (عدد 2)

– نجار مسلح (عدد 2)

– سباك (عدد 3)

– لحام نحاس (عدد 1)

– ميكانيكي آلات الغسيل والكي (عدد 1)

– فني إلكترونيات (عدد 2)

– طبيب بيطري (عدد 1)

– فني مبيدات حشرية (عدد 2)

– مدخل بيانات (عدد 4)

– مصلح مفاتيح (عدد 2)

التعليمات والشروط العامة:

– يشترط التقديم عن طريق الموقع الإلكتروني الموضح أدناه وفي المدة المحددة فقط ولن يتم أستقبال أي ملف ورقي نهائياً.

– على المتقدم مراعاة الدقة عند تعبئة البيانات والتأكد من صحة جميع المعلومات المسجلة وفي حال تبين خلاف ذلك سيتم استبعاد طلبه.

– لا يجوز التقديم على أكثر من وظيفة وإلا سيقوم النظام بإلغاء الطلب تلقائياً.

– يجب أن يتناسب المؤهل مع الوظيفة المتقدم عليها والا سيتم أستبعاد الطلب تلقائياً.

– من لديه مؤهلات دراسية من خارج المملكة يجب عليه معادلتها من الجهات المعنية قبل التقديم.

– يشترط أن لا يتجاوز عمر المتقدم (35) عاماً.

– يمنح المرشح على إحدى الوظائف أدناه راتب المرتبة المعادلة للشهادات المطلوبة مع زيادة (25%) في الأجر لقاء العمل (8) ساعات يومياً وستة أيام في الأسبوع.

يبدأ التقديم عن طريق الرابط وفي حال القبول المبدئي للمتقدم سيتم ارسال رسالة نصية على الجوال المسجل لتحديد موعد الاختبار والمقابلة الشخصية.