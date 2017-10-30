شاهد.. كلمات من ذهب خلدها التاريخ لعظماء من الساسة والأدباء والسلاطين.. قد تغير حياتك

يمر الإنسان في حياته بالعديد من المواقف المختلفة، سواء أكانت سعيدة أم حزينة، وهذه المواقف تكسبه خبرة في كيفية التعامل مع الحياة والناس، لكن البعض يخلد هذه المواقف في حكمة ليتناقلها الناس من بعده.

ومن بين ملايين الحكم حول العالم القديمة والحديثة، حوى فيديو مجموعة من الحكم لعلماء وساسة وأدباء، خلدتهم ذاكرة التاريخ بما فيها أقوالهم المأثورة التي تلخص لك تجربة سنوات عديدة في كلمات بسيطة.

وتضمن هؤلاء محمد علي كلاي، والداعية أحمد ديدات، والكاتب نجيب محفوظ، وجيفارا، وويل سميث، وتشرشل رئيس وزراء بريطانيا، وغيرهم.