 شاهد.. كلمات من ذهب خلدها التاريخ لعظماء من الساسة والأدباء والسلاطين.. قد تغير حياتك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 10 صفر 1439 هجريا, الموافق 30 أكتوبر 2017 ميلاديا

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شاهد.. كلمات من ذهب خلدها التاريخ لعظماء من الساسة والأدباء والسلاطين.. قد تغير حياتك

شاهد.. كلمات من ذهب خلدها التاريخ لعظماء من الساسة والأدباء والسلاطين.. قد تغير حياتك
المناطق - الرياض

يمر الإنسان في حياته بالعديد من المواقف المختلفة، سواء أكانت سعيدة أم حزينة، وهذه المواقف تكسبه خبرة في كيفية التعامل مع الحياة والناس، لكن البعض يخلد هذه المواقف في حكمة ليتناقلها الناس من بعده.

ومن بين ملايين الحكم حول العالم القديمة والحديثة، حوى فيديو مجموعة من الحكم لعلماء وساسة وأدباء، خلدتهم ذاكرة التاريخ بما فيها أقوالهم المأثورة التي تلخص لك تجربة سنوات عديدة في كلمات بسيطة.

وتضمن هؤلاء محمد علي كلاي، والداعية أحمد ديدات، والكاتب نجيب محفوظ، وجيفارا، وويل سميث، وتشرشل رئيس وزراء بريطانيا، وغيرهم.

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