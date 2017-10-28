النقل العام: اتجاه لتمكين السعوديات من قيادة القطارات

أعلن رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح الرميح عن اتجاه الهيئة لإتاحة الفرصة للسعوديات للعمل بقطاع السكك الحديدية بما فيها قيادة القطارات مستقبلاً، لافتاً إلى أن الهيئة تركز حالياً على تأنيث نقل الطالبات والموظفات.

وأوضح الرميح أن العام المقبل سيشهد أولى مراحل خصخصة السكك الحديدية بشكل رسمي، مبيناً أن الهيئة وضعت شرطاً أساسياً للموافقة على الخصخصة وهو وصول نسبة التوطين في هذا القطاع إلى 100%.

وأشار بحسب الوطن إلى أن المعهد السعودي التقني للسكك الحديدية يتولى حالياً تدريب الكوادر السعودية للعمل في شركة سار ومترو الرياض، إلى جانب قيامه بتدريب كوادر أخرى على العمل بقطار الحرمين وقطار (الرياض ـ الدمام) قريباً.