 النقل العام: اتجاه لتمكين السعوديات من قيادة القطارات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 10 صفر 1439 هجريا, الموافق 30 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

النقل العام: اتجاه لتمكين السعوديات من قيادة القطارات الطالب الزهراني الأول على مستوى الغربية في العاب القوى ثلاثيني يقتل زوجته طعنًا بمكة صحة جازان تدرّب ٥٠٠ مرشداً ومرشدة صحية بمدارس البنين والبنات على برامج الصحة المدرسية خدمات المياه بجازان تبدأ في ضخ المياه لقرية المطعن بمحافظة بيش محافظ المسارحة يعزي عضو المجلس البلدي حسن دغريري في وفاة نجله شاهد .. مديرة مدرسة تنظم حفل زفاف متكامل لـ”خادمتها” ! متحدث تعليم جازان: هذه حقيقة مدرسة الحصمة من واقع السجلات الرسمية .. ولا يمنعنا من اللجوء للجهات المعنية مقتل المسؤول العسكري لـ«داعش» في القائم العراقية كل ما تحتاج إلى معرفته عن هاتف «OnePlus 5T» الجامعة العربية تطالب بملاحقة قادة جيش الاحتلال الإسرائيلي تحول مثير في التحقيق بـ«تورط» روسيا في انتخابات أمريكا

النقل العام: اتجاه لتمكين السعوديات من قيادة القطارات

النقل العام: اتجاه لتمكين السعوديات من قيادة القطارات
المناطق_الرياض

أعلن رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح الرميح عن اتجاه الهيئة لإتاحة الفرصة للسعوديات للعمل بقطاع السكك الحديدية بما فيها قيادة القطارات مستقبلاً، لافتاً إلى أن الهيئة تركز حالياً على تأنيث نقل الطالبات والموظفات.

وأوضح الرميح أن العام المقبل سيشهد أولى مراحل خصخصة السكك الحديدية بشكل رسمي، مبيناً أن الهيئة وضعت شرطاً أساسياً للموافقة على الخصخصة وهو وصول نسبة التوطين في هذا القطاع إلى 100%.

وأشار بحسب الوطن إلى أن المعهد السعودي التقني للسكك الحديدية يتولى حالياً تدريب الكوادر السعودية للعمل في شركة سار ومترو الرياض، إلى جانب قيامه بتدريب كوادر أخرى على العمل بقطار الحرمين وقطار (الرياض ـ الدمام) قريباً.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>