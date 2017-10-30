 ثلاثيني يقتل زوجته طعنًا بمكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 10 صفر 1439 هجريا, الموافق 30 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

القتل لزعيم “عصابة” متورطة في سرقة بنك الراجحي ! لقاء تنسيقي لبرنامج التكامل بين التعليم والتدريب في تبوك ‏ أمريكا توقف مشروع «القدس الكبرى» وتمنع التصويت عليه ولي العهد يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي القبض على «32» مخالفاً يمارسون ظواهر سلبية داخل منازل شعبية بمكة 3 ملاعب تستعد لاستقبال العائلات مطلع 2018 البحرين: يجب تجميد عضوية قطر بمجلس التعاون حفاظاً عليه النقل العام: اتجاه لتمكين السعوديات من قيادة القطارات الطالب الزهراني الأول على مستوى الغربية في العاب القوى ثلاثيني يقتل زوجته طعنًا بمكة صحة جازان تدرّب ٥٠٠ مرشداً ومرشدة صحية بمدارس البنين والبنات على برامج الصحة المدرسية خدمات المياه بجازان تبدأ في ضخ المياه لقرية المطعن بمحافظة بيش

ثلاثيني يقتل زوجته طعنًا بمكة

ثلاثيني يقتل زوجته طعنًا بمكة
المناطق_مكة

صرح الناطق الاعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة أنه بتاريخ ١٤٣٩/٢/٩ من يوم الأحد تبلغ مركز أجياد بشرطة العاصمة المقدسة عن قيام مواطن في العقد الثالث من العمر بطعن زوجته ، تم مباشرة إجراءات الضبط الجنائي حيث أتضح بأن المجني عليها تعرضت لعدة طعنات أدت لوفاتها ، وقيام المتهم بإيذاء نفسة بجرح قطعي بالرقبة وطعنات بالبطن ، وحالته الصحية مستقرة ولايزال منومًا بالمستشفى ، حيث تبين أنُه يعاني من إعتلال نفسي وله ملف يثبت ذلك, وتم استكمال اجراءات الاستدلال الاوليه وأشعرت النيابة العامة اختصاصاً.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>