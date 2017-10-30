ثلاثيني يقتل زوجته طعنًا بمكة

صرح الناطق الاعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة أنه بتاريخ ١٤٣٩/٢/٩ من يوم الأحد تبلغ مركز أجياد بشرطة العاصمة المقدسة عن قيام مواطن في العقد الثالث من العمر بطعن زوجته ، تم مباشرة إجراءات الضبط الجنائي حيث أتضح بأن المجني عليها تعرضت لعدة طعنات أدت لوفاتها ، وقيام المتهم بإيذاء نفسة بجرح قطعي بالرقبة وطعنات بالبطن ، وحالته الصحية مستقرة ولايزال منومًا بالمستشفى ، حيث تبين أنُه يعاني من إعتلال نفسي وله ملف يثبت ذلك, وتم استكمال اجراءات الاستدلال الاوليه وأشعرت النيابة العامة اختصاصاً.