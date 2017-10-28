 الطالب الزهراني الأول على مستوى الغربية في العاب القوى | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 10 صفر 1439 هجريا, الموافق 30 أكتوبر 2017 ميلاديا

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الطالب الزهراني الأول على مستوى الغربية في العاب القوى

الطالب الزهراني الأول على مستوى الغربية في العاب القوى
المناطق_عادل الزهراني
حقق احد طلاب  الاحتياجات الخاصة من تعليم الطائف
المركز الأول في رمي الكرة الحديدية والمركز الثاني في لعبة الصولجان ،  واستطاع الطالب خالد بن عبدالرحمن الزهراني من الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة من ثانوية دار التوحيد تحقيق تلك المراكز في المسابقة التي اقيمت على مستوى المنطقة الغربية بجده من ضمن 28 متسابقاً شاركوا في المسابقة ذاتها.
وهنأ المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف المكلف محمد بن عامر النفيعي  الطالب الزهراني واشاد بما  حقق من انجاز  في العاب القوى ومقدما شكره لادارة التربية الخاصة على متابعتها ودعمها للطالب متمنياً له المزيد من الابداع والانجاز.
يذكر أن اللاعب الزهراني بعد تحقيقه هذا الإنجاز تم اختياره لمنتخب المملكة لألعاب القوى.

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