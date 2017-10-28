البحرين: يجب تجميد عضوية قطر بمجلس التعاون حفاظاً عليه

أعلن وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد آل خليفة، مساء الأحد أن الخطوة الصحيحة من أجل الحفاظ على مجلس التعاون الخليجي تكمن في تجميد عضوية قطر.

وقال في سلسلة من التغريدات على حسابه الرسمي على تويتر إن البحرين لن تحضر أي قمة، وتجلس فيها مع قطر التي تتقرب من إيران يوماً بعد يوم وتحضر القوات الأجنبية، في خطوات تعد خطيرة على أمن دول مجلس التعاون، بحسب تعبيره. وأوضح أن الموقف يتطلب وضوحا وشجاعة، مضيفاً أن البحرين أكثر من عانى من تآمر وشرور قطر منذ انسلاخها ككيان منفصل عن البحرين قبل عقود من الزمن.