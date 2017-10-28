أمريكا توقف مشروع «القدس الكبرى» وتمنع التصويت عليه

قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن الولايات المتحدة هي التي منعت التصويت على مشروع قانون القدس الكبرى من قبل لجنة وزارية إسرائيلية.

وأضاف وفقاً للإذاعة الإسرائيلية “ريشت بيت”، أنه “من الإنصاف القول إن الولايات المتحدة تشجع الامتناع عن اتخاذ خطوات تعتقد أنها تشتت دفع عملية السلام قدماً.

وفي اجتماع وزراء الليكود، أوضح رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو هذا الصباح أنه تلقى بالفعل نداء من الأمريكيين، وقال “إنهم يريدون فهم جوهر القانون”، مضيفاً كما تعاونا معهم حتى الآن، من المفيد التحدث والتنسيق معهم.

ووفقاً للقانون الذي يروج له الوزير يسرائيل كاتس اعتباراً من عام 2014، سيتم نقل العديد من المستوطنات تحت امرة بلدية الاحتلال في القدس استناداً إلى قوانين مماثلة موجودة في جميع أنحاء العالم، مثل لندن وباريس.