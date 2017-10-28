3 ملاعب تستعد لاستقبال العائلات مطلع 2018

أعلن رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ الأحد عن البدء في تهيئة 3 ملاعب في الرياض وجدة والدمام، لتكون جاهزة لدخول العائلات مطلع 2018، وفقاً للضوابط الخاصة بذلك. وأعلن عن عدد من القرارات خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقده الأحد بقاعة المؤتمرات بمجمع الأمير فيصل بن فهد في العاصمة السعودية الرياض.

إلى ذلك، أُعلن عن عدد من الإجراءات التطويرية في العديد من الملاعب، حيث سيتم تركيب بوابات إلكترونية في استاد الملك فهد، ومدينة الملك عبدالله ببريدة، واستاد الأمير محمد بن فهد، ومدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، وتطوير البوابات الإلكترونية لاستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

كما سيتم إنشاء مجمع ترفيهي شامل وملتقى للجماهير يحتوي على مطاعم ومقاهٍ وشاشات عرض في ثلاثة استادات بالرياض وجدة والدمام.

يذكر أنه في 24 سبتمبر شهد استاد الملك فهد الدولي بالرياض مشاركة المرأة السعودية لأول مرة في فعاليات تقام في الملاعب الرياضية، حيث ضم الملعب أوبريت وعروضاً راقصة، بمناسبة اليوم الوطني السعودي.