 القبض على «32» مخالفاً يمارسون ظواهر سلبية داخل منازل شعبية بمكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 10 صفر 1439 هجريا, الموافق 30 أكتوبر 2017 ميلاديا

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القبض على «32» مخالفاً يمارسون ظواهر سلبية داخل منازل شعبية بمكة

القبض على «32» مخالفاً يمارسون ظواهر سلبية داخل منازل شعبية بمكة
المناطق_مكة

تمكنت الجهات الأمنية بمنطقة مكة المكرمة من القبض على 32 مخالفاً داخل منازل شعبيه وهم يمارسون ظواهر سلبيه.

وفي التفاصيل فقد أوضح الناطق الاعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة انه في إطار خطط متابعة مخالفي العمل والإقامة ومتابعه الظواهر السلبيه بجميع احياء العاصمة المقدسة وامتداداً للحملات الامنية السابقة فقد تم رصد منازل شعبيه تؤي مخالفين لنظام الإقامة يمارسون ظواهر سلبيه وتبين من خلال جمع المعلومات البحثية وجود مصنع لتعبئة مياة بدعوى أنها مياه زمزم بأحد المنازل ضبط بداخله على ثلاثة أشخاص من الجنسية الافريقية، وكذلك ضبط بالمنازل المجاورة (٢٩) من مجهولي الهوية تم تسليم ما تم ضبطة لجهة الاختصاص.

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