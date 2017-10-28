لقاء تنسيقي لبرنامج التكامل بين التعليم والتدريب في تبوك ‏

استقبل مدير عام التدريب التقني والمهني ‏بمنطقة تبوك المهندس / فهد بن دخيل الله المطيري في مكتبه أعضاء من لجنة التعليم في برنامج التكامل بين التعليم والتدريب والتي ضمت من إدارة تعليم تبوك مدير ‏إدارة التوجيه والإرشاد الدكتور/ يحيى العطوي ومدير إدارة التطوير عبد الرحمن الناصر ومشرف نظام المقررات فرحان الحويطي ومشرف ‏النظام الفصلي محمد ‏الشميمري وشارك في اللقاء من الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني نائب المدير العام امحمد العطوي ومدير المعهد الصناعي الثانوي بتبوك المهندس / طراد البلوي والمشرف على البرنامج أحمد الحداد ‏ومدير العلاقات العامة والإعلام كمال الريس .

وقد أشاد المطيري بأهمية هذه اللقاءات الدورية التي يتم من خلالها بحث ما يستجد في البرنامج وتذليل المعوقات بهدف استمراريته وتحقيقه للأهداف المنشودة ، وقال إن عدد ما تم تدريبهم من طلاب وطالبات للمرحلة الثانوية منذ انطلاقته ما يقارب 1200 طالب وطالبة في مدينة تبوك ومحافظاتها.

واختتم اللقاء بأن وجه شكره لسعادة مدير عام التعليم بتبوك محمد العمري وأعضاء اللجنة راجياً لهم دوام التوفيق.