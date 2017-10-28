القتل لزعيم “عصابة” متورطة في سرقة بنك الراجحي !

قالت صحيفة محلية أنه صدر حكم شرعي من الجهات القضائية المختصة بمنطقة مكة المكرمة بقتل زعيم عصابة السطو على البنوك التجارية بمحافظة جدة، وسجن بقية أفراد العصابة الثلاثة ب25 عاما لكل منهم، وذلك بعدما أعادت النظر مؤخرا في القضية استجابة للمحكمة العليا التي ارتأت عدم ملائمة الحكم السابق بالجرم، حيث نقضتها مطالبة بحكم يلائم الجريمة .

وبحسب صحيفة “عين اليوم” فإن الحكم السابق قد صدر بحق زعيم العصابة بسجنه 25 عاما وسجن أخيه من والدته وقريبه وآخر من أسرة ثرية وهو ابن دبلوماسي سابق من الجنسية الآسيوية يعمل في سفارة بلاده 20 عاما لكل منهم.

وجاء إعادة النظر بعد نقض المحكمة العليا للأحكام الصادرة بحقهم لعدم ملائمتها للجرائم الشنيعة التي ارتكبوها من خلال تكوين عصابة للسطو والسرقات وكذلك بعد رصد بعض الاعترافات عليهم حيث عقدت الجلسة القضائية صباح أمس وشملت سماع أقوال المتهمين وأخذ إفادتهم والبدء في إعادة النظر في القضية.

يذكر أن القضية أحد أقدم القضايا الجنائية التي ماتزال منظورة بالمحاكم والتي امتدت لقرابة أكثر من 19 عاما إثر قيامهم بالسطو على أحد فروع مصرف الراجحي بمحافظة جدة وسرقة قرابة 300 ألف ريال وكذلك السطو على فرع للبنك الفرنسي بمحافظة جدة وسرقة قرابة 120 ألف ريال إضافة إلى ارتكاب عدد من الجرائم المتنوعة.