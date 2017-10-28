 القتل لزعيم “عصابة” متورطة في سرقة بنك الراجحي ! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 10 صفر 1439 هجريا, الموافق 30 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

القتل لزعيم “عصابة” متورطة في سرقة بنك الراجحي ! لقاء تنسيقي لبرنامج التكامل بين التعليم والتدريب في تبوك ‏ أمريكا توقف مشروع «القدس الكبرى» وتمنع التصويت عليه ولي العهد يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي القبض على «32» مخالفاً يمارسون ظواهر سلبية داخل منازل شعبية بمكة 3 ملاعب تستعد لاستقبال العائلات مطلع 2018 البحرين: يجب تجميد عضوية قطر بمجلس التعاون حفاظاً عليه النقل العام: اتجاه لتمكين السعوديات من قيادة القطارات الطالب الزهراني الأول على مستوى الغربية في العاب القوى ثلاثيني يقتل زوجته طعنًا بمكة صحة جازان تدرّب ٥٠٠ مرشداً ومرشدة صحية بمدارس البنين والبنات على برامج الصحة المدرسية خدمات المياه بجازان تبدأ في ضخ المياه لقرية المطعن بمحافظة بيش

القتل لزعيم “عصابة” متورطة في سرقة بنك الراجحي !

القتل لزعيم “عصابة” متورطة في سرقة بنك الراجحي !
المناطق_جدة

قالت صحيفة محلية أنه صدر حكم شرعي من الجهات القضائية المختصة بمنطقة مكة المكرمة بقتل زعيم عصابة السطو على البنوك التجارية بمحافظة جدة، وسجن بقية أفراد العصابة الثلاثة ب25 عاما لكل منهم، وذلك بعدما أعادت النظر مؤخرا في القضية استجابة للمحكمة العليا التي ارتأت عدم ملائمة الحكم السابق بالجرم، حيث نقضتها مطالبة بحكم يلائم الجريمة .

وبحسب صحيفة “عين اليوم” فإن الحكم السابق قد صدر بحق زعيم العصابة بسجنه 25 عاما وسجن أخيه من والدته وقريبه وآخر من أسرة ثرية وهو ابن دبلوماسي سابق من الجنسية الآسيوية يعمل في سفارة بلاده 20 عاما لكل منهم.

وجاء إعادة النظر بعد نقض المحكمة العليا للأحكام الصادرة بحقهم لعدم ملائمتها للجرائم الشنيعة التي ارتكبوها من خلال تكوين عصابة للسطو والسرقات وكذلك بعد رصد بعض الاعترافات عليهم حيث عقدت الجلسة القضائية صباح أمس وشملت سماع أقوال المتهمين وأخذ إفادتهم والبدء في إعادة النظر في القضية.

يذكر أن القضية أحد أقدم القضايا الجنائية التي ماتزال منظورة بالمحاكم والتي امتدت لقرابة أكثر من 19 عاما إثر قيامهم بالسطو على أحد فروع مصرف الراجحي بمحافظة جدة وسرقة قرابة 300 ألف ريال وكذلك السطو على فرع للبنك الفرنسي بمحافظة جدة وسرقة قرابة 120 ألف ريال إضافة إلى ارتكاب عدد من الجرائم المتنوعة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>