 أمير عسير يستقبل رجل الأعمال الأزهري | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 10 صفر 1439 هجريا, الموافق 30 أكتوبر 2017 ميلاديا

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أمير عسير يستقبل رجل الأعمال الأزهري

أمير عسير يستقبل رجل الأعمال الأزهري
المناطق - أبها

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير في مكتبه بالإمارة صباح اليوم مدير عام شركة النوير الذهبية سعيد بن عبدالله الأزهري.

وفي بداية اللقاء قدم سموه شكره وتقديره لرجل الأعمال الأزهري على ما يقدمه من دعم للمناشط الخيرية واهتمامه بالمسؤولية الاجتماعية بالمنطقة ، مؤكداً سمو أمير منطقة عسير على أهمية دور رجال الأعمال في دعم الأعمال الخيرية .

من جانبه ثمن الأزهري دور سمو الأمير فيصل بن خالد في تطوير أداء العمل الخيري ودعمه المالي والمعنوي ، مبيناً أنه الداعم الأول لها ، وأوضح ” الأزهري ” أن ما يقدمه ما هو إلا خدمة لهذا الوطن ولأبنائه الكرام في ظل القيادة الرشيدة – حفظها الله – .
وفي نهاية اللقاء تسلم سمو أمير منطقة عسير هدية تذكارية بهذه المناسبة .

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