 بالدليل.. خصوصية مستخدمي “آيفون” في خطر عبر تجسس الكاميرا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 10 صفر 1439 هجريا, الموافق 30 أكتوبر 2017 ميلاديا

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بالدليل.. خصوصية مستخدمي “آيفون” في خطر عبر تجسس الكاميرا

بالدليل.. خصوصية مستخدمي “آيفون” في خطر عبر تجسس الكاميرا
المناطق - وكالات

أثبت أحد المبرمجين في النمسا بالدليل التقارير التي أفادت في وقت سابق بأن خصوصية مستخدمي هواتف “آيفون” في خطر بسبب الحماية الضعيفة للكاميرا.

وقال المطور والمبرمج فيليكس كروز إن إمكانية تشغيل كاميرا أي هاتف من نوع آيفون “ممكنة”، إذ يمكن الولوج إليها سرا دون علم صاحبها.

ووفق ما ذكره موقع “ذي نيكست ويب”، فإن كروز نجح في تطوير تطبيق يمكن من تشغيل كاميرا الهاتف عند أي مستخدم والبدء بالتقاط الصور وتسجيل الفيديو والحصول على هذه التسجيلات دون أن يتم إعلامه أو تنبيهه.

ولن يلاحظ المستخدم أي تغيير على هاتفه، حيث لن يتم إخباره لا بتنبيه ولا بضوء ولا بتغيير في شاشة الجهاز.

وذكر المبرمج النمساوي أن هذا التطبيق يثبت وجود “ثغرة بالخصوصية يمكن أن يُساء استخدامها”.

وطالب شركة “أبل” بالعمل فورا على إغلاق الثغرة، منبها في الوقت نفسه المستخدمين من خطورة تشغيل كاميرات هواتفهم دون علمهم.

وبخصوص التدابير الاحترازية التي يمكن العمل بها إلى حين سد الثغرة، قال كروز إنه يمكن تغطية الكاميرا الأمامية والخلفية للهاتف بـ”غطاء” يمكن شراؤه من موقع أمازون بحوالي 10 دولارات.

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