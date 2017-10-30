إعادة الحركة لمسن بعد جراحة ناجحة بحفر الباطن

نجح فريق طبي بقسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى حفر الباطن المركزي في إنهاء معاناة مريض في العقد السابع من عمره أستمرت لأكثر من ثمانية أشهر حيث كان يشكو من عدم القدرة على المشي والتحكم بالوظائف الاخراجية والعجز التام عن الوقوف، حيث كانت الحركة من خلال كرسي متحرك.

وبعد معاينة المريض في عيادة جراحة المخ والأعصاب تم إجراء كامل الفحوصات اللازمة للمريض وإجراء أشعة الرنين على الحبل الشوكي حيث تم إكتشاف ورم على مستوى الفقرة الصدرية الثالثة، مما يستدعي تدخل جراحي طارئ.

وقد تم إجراء العملية على الرغم من صعوبتها من حيث خطورة المكان الذي يزال منه الورم، ووضعية المريض المتقدم في السن، إلا أنه تم اجراء العملية وإزالة الورم من الحبل الشوكي، وتكللت العملية بالنجاح وقد استغرق وقت العملية مدة ثلاث ساعات كاملة.

وبعد العملية بثلاث أيام بدأ المريض بالشعور بأطرافه السفلية وهذا لم يكن موجود قبل إجراءها، وحالياً يخضع المريض لعلاج تأهيلي لتنشيط عضلات الأطراف السفلية.

تجدر الإشارة أن الصحة تنفذ حالياً برنامج (أداء الصحة) والذي يستهدف رفع مستويات الإنتاجية وكفاءة وجودة الأداء في تقديم الخدمات الصحية بالمستشفيات وهو ما يتماشى مع الأهداف الإستراتيجية للتحول الوطني 2020 نحو تحقيق رؤية المملكة ويشمل حاليًا 70 مستشفى رئيس حيث يتم تطبيق ما يزيد على 40 مؤشراً لقياس الأداء في سبعة محاور خدمية .